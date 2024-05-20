وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن العاهل السعودي وولي العهد "قدما التعازي لرئيس السلطة التنفيذية بالإنابة السيد محمد مخبر".

وعبرا عن "أحر التعازي وأصدق المواساة" للشعب الإيراني.

بعد تأكيد مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، وآخرين، في حادثة تحطم مروحية بشمال شرقي البلاد، أصبح محمد مخبر أصبح المسؤول عن السلطة التنفيذية وأمامه فترة أقصاها 50 يوما لإجراء الانتخابات.

وأعلن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الإثنين أن نائب الرئيس محمد مخبر سيتولى مهام الرئيس وفقاً للمادة 131 من القانون.