وأصدرت الرئاسة المصرية بيانا جاء فيه: "تنعى جمهورية مصر العربية، بمزيد من الحزن والأسى، الرئيس إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووزير الخارجية السيد حسين أمير عبد اللهيان، ومرافقيهم، الذين وافتهم المنية الأحد الموافق ١٩ مايو ٢٠٢٤ إثر حادث أليم".

وأضاف البيان: "وإذ يتقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بخالص التعازي والمواساة إلى الشعب الإيراني الشقيق، يدعو الله عز وجل أن يتغمد الرئيس الإيراني الفقيد والراحلين بواسع رحمته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان، معرباً عن تضامن جمهورية مصر العربية مع القيادة والشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل".

كان حسين أمير عبد اللهيان، والذي توفي في الحادث مع الرئيس الإيراني قد أعلن منذ أيام أن بلاده تجري "مفاوضات استشرافية" لتحسين العلاقات مع مصر.

وذكر عبد اللهيان: "نجري مفاوضات استشرافية مع وزير الخارجية المصري لتحسين العلاقات بين بلدينا، واتخذنا خطوات مشتركة وسنواصل هذا الطريق".

وكانت الحكومة الإيرانية ومصادر وسائل إعلام إيرانية أكدت، صباح الاثنين، وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته في حادث تحطم مروحية شمال شرق البلاد، مساء أمس الأحد.