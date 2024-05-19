فيما يلي ردود فعل الحكومات والمسؤولين الأجانب على أنباء تحطم الطائرة:

وزارة الخارجية الأميركية

قال متحدث باسم وزارة الخارجية في بيان "نتابع عن كثب التقارير التي تتحدث عن احتمال تحطم طائرة هليكوبتر تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية".

الرئيس الأميركي جو بايدن

قالت كارين جان بيير المتحدثة باسم الرئيس جو بايدن للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، إنه تم إطلاع الرئيس على الوضع. ولم تقدم المزيد من التفاصيل.

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف (كان رئيسي عائدا من الحدود الإيرانية مع أذربيجان عندما تحطمت الطائرة الهليكوبتر)

"دعواتنا للرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له. إن جمهورية أذربيجان، باعتبارها دولة جارة وصديقة وشقيقة، على استعداد لتقديم أي مساعدة مطلوبة".

دولة الإمارات

أكدت دولة الإمارات أنها تتابع بقلق بالغ ما تتداوله وسائل الإعلام بشأن الحادث المؤسف الذي وقع للطائرة المروحية التي كانت تقل إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإيرانية، وحسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية، وعددا من المسؤولين.

وأعرب سيف محمد الزعابي سفير دولة الإمارات لدى إيران في بيان له عن أمنياته بأن تتكلل عمليات البحث والإنقاذ بالنجاح وأن يحفظ الله الرئيس وعبداللهيان ومرافقيهما، مشيرا إلى وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع الشعب الإيراني الجار في هذه الظروف الحرجة.

وأكد الزعابي أن السفارة تلقت تعليمات وتوجيهات القيادة بتوفير المساعدة إلى إيران، والاستعداد التام لتقديم ما يمكن في دعم عمليات البحث والإنقاذ.

سوريا

قالت الخارجية السورية: "نتابع باهتمام وقلق بالغين حادثة طائرة الرئيس الإيراني وجهود فرق البحث للوصول إليها. نتضامن مع إيران ونتمنى السلامة للرئيس إبراهيم رئيسي".

الأردن

الخارجية الأردنية تتابع بقلق الحادثة التي تعرضت لها طائرة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية الإيراني وتعلن استعداد المملكة لتقديم كافة أشكال الدعم والإسناد اللازم.

الحكومة العراقية

قالت الحكومة العراقية في بيان إنها أصدرت تعليماتها لوزارة الداخلية والهلال الأحمر و"جميع الجهات المختصة لعرض الإمكانات المتوفرة على إيران للمساعدة في البحث عن طائرة الرئيس الإيراني التي فُقدت في شمال إيران".

السعودية

أعربت السعودية عن دعمها لإيران وقالت إنها مستعدة لتوفير أي مساعدة لازمة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزارة الخارجية قولها إن المملكة تتابع التقارير بشأن سقوط الهليكوبتر "بقلق بالغ".

قطر

قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن قطر مستعدة لتقديم "كل أشكال الدعم" لجهود البحث الإيرانية.

تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يشعر بحزن شديد إزاء حادث سقوط هليكوبتر كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مشيرا إلى أن تركيا على اتصال وتنسيق كاملين مع السلطات الإيرانية وعلى استعداد لتقديم أي دعم ضروري.