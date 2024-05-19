قالت الحكومة العراقية في بيان، الأحد، إن أوامر صدرت لوزارة الداخلية والهلال الأحمر والهيئات المعنية الأخرى بتقديم المساعدة لإيران المجاورة والمساعدة في البحث عن طائرة هليكوبتر كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في منطقة جبلية.