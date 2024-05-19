وقال الجيش: "بعد معلومات استخباراتية دقيقة، ضرب سلاح الجو الإسرائيلي الإرهابي عزمي أبو دقة، وهو ناشط في دائرة المشتريات التابعة لحماس، ومتورط بشكل نشط في تهريب الأسلحة والأموال في قطاع غزة، وقتله".

وتابع: "خلال اليوم الماضي، ضرب سلاح الجو الإسرائيلي العشرات من الأهداف الإرهابية، بما في ذلك اثنان من قادة حماس على المستوى التكتيكي كانا يستعدان لمهاجمة قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة رفح".

وأعلنت حركة حماس، الجمعة مقتل أحد قيادييها في منطقة البقاع بشرق لبنان في ضربة إسرائيلية.

ونعت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس "القائد شرحبيل علي السيد (أبو عمرو) بعد استهدافه من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي في البقاع الغربي اللبناني".

ومنذ بدء الحرب في غزة استهدفت إسرائيل العديد من قادة مرتبطين بشكل مباشر بحركة حماس، بالإضافة إلى استهداف قادة في فصائل فلسطينية أخرى أو في حزب الله اللبناني أو قادة إيرانيين.