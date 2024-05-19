وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مع مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة، أنه يجب تقديم المسؤولين عن الجرائم الموثقة إلى العدالة.

وتابع: "يجب إجبار إسرائيل على احترام القوانين الدولية".

وأكد: "كل المعابر يجب أن تفتح، وكل القيود المفروضة على عمل منظمات الأمم المتحدة في غرة يجب أن ترفع، ويجب السماح بإدخال كل الاحتياجات الإنسانية إلى غزة والتوقف عن استخدام التجويع سلاح حرب الذي يُعد جريمة حرب في القانون الدولي".

وشدد الصفدي على أن "الأردن مستمر بالوقوف مع الأونروا لأهمية دورها الإنساني في إغاثة الفلسطينيين".

وأردف قائلا: "لا يمكن الاستغناء عن دور الأونروا أو استبدالها بأي جهة أخرى، وهي تقوم بواجبها في غزة رغم ظروف الحرب في القطاع".