وتعرض شخص يدعى غادي كيديم لهجوم من قبل متظاهر "يميني" خلال مظاهرة في تل أبيب، جرت من أجل إطلاق سراح الرهائن.

ونقل كيدم، الذي فقد العديد من أفراد عائلته خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر، إلى المستشفى لتلقي العلاج عقب الهجوم.

وأصدرت الشرطة بيانا جاء فيه أن "عناصر الشرطة تواجدوا في مكان الحادث وعملوا على الحفاظ على النظام العام، وتعاملوا مع الحادث، وفصلوا بين المتورطين".

وفي الاحتجاج ليلة السبت، اشتبك المتظاهرون مع الشرطة عند تقاطع عزرائيلي حيث تجمع الآلاف للتظاهر ضد الحكومة الإسرائيلية.

كما أغلق المتظاهرون طريق أيالون السريع في تل أبيب لفترة قصيرة من الزمن.

وبالإضافة إلى الاحتجاجات في تل أبيب، كانت هناك مظاهرات في القدس، وبئر السبع، وقيصرية، وحيفا.

وأشعل المتظاهرون النار قرب مقر إقامة نتنياهو الخاص وطالبوا باستقالته.

وأرسلت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون خطابا مسجلا بالفيديو إلى المتظاهرين.

وقالت لعائلات الرهائن: "اسمحوا لي أولا أن أعرب عن تعاطفي العميق مع عائلات الرهائن، يجب اتخاذ إجراءات فورية لإعادتهم إلى وطنهم، الرئيس جو بايدن وأنا والعديد من الأميركيين نقف إلى جانبكم. هذه المأساة الرهيبة المتمثلة في احتجازهم كرهائن يجب أن تنتهي الآن".

وكان هجوم حماس غير المسبوق عبر الحدود في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل قد أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة.

وأفرج تقريبا عن نصف الرهائن منذ ذلك الوقت، في تبادل للرهائن الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيل خلال نوفمبر.

وتقول إسرائيل إن هناك نحو 100 رهينة في غزة فضلا عن رفات نحو 30 آخرين، وقتل في الحرب على قطاع غزة منذ هجوم 7 أكتوبر أكثر من 35 ألف فلسطيني.