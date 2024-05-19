وأضافت الفصائل، في بيان لها، أنها ستستمر في تنفيذ هجماتها، ردا على ما يحدث في قطاع غزة.

ولم ترد أنباء عن أي خسائر في الميناء الإسرائيلي الحيوي.

والخميس، أعلنت الفصائل العراقية استهدافها مصفى حيفا النفطي الإسرائيلي بواسطة الطيران المسيّر.

كما تتعرض إيلات لهجمات متكررة بصواريخ وطائرات مسيّرة من الحوثيين في اليمن، في إطار الحرب المستمرة منذ عدة أشهر في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.