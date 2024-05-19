وأفاد المستشفى، في بيان، بـ"وصول 20 ضحية وعدد من الإصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة حسان في المخيم الجديد شمال مخيّم النصريات وسط قطاع غزة".

وبحسب شهود، وقعت الغارة حوالى الساعة الثالثة فجرا (منتصف الليل ت غ).

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يتحقق من الأمر.

واندلعت الحرب في غزة بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل وأسفر عن مقتل أكثر من 1170 شخصا معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

واحتجز في الهجوم نحو 250 رهينة، 124 منهم ما زالوا في غزة بحسب تقديرات إسرائيل، من بينهم 37 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وأدى الرد العسكري الانتقامي الإسرائيلي في غزة إلى مقتل ما لا يقل عن 35386 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفق وزارة الصحة في القطاع، كما أدى الحصار الإسرائيلي إلى نقص حاد في الغذاء يهدد بمجاعة.