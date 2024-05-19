ووفق بيان صادر عن الدعم السريع فإن قواتها تمكنت من "دحر" الجيش السوداني من شندي التي "كانت تمثل معقلا للجيش".

وأضاف البيان: "استولت قواتنا على أعداد كبيرة من العتاد الحربي بلغت أكثر من 70 عربة قتالية بكامل عتادها العسكري، وعدد 3 سيارات مصفحة إضافة إلى 3 راجمات 122، و5 شاحنات محملة بالذخائر".

وتابع: "تم الاستيلاء على منظومة تشويش كاملة، وعدد (1) تانكر، ومعدة حفر (لودر) ومدفع هاوزر 122، بجانب تدمير عدد من السيارات والمركبات، فضلا عن الاستيلاء أيضا على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المختلفة".

وأدت الحرب التي اندلعت في السودان منتصف أبريل 2023، الى مقتل الآلاف بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة.

كما دفعت الحرب البلاد البالغ عدد سكانها 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمرت البنى التحتية المتهالكة أصلا، وتسبّبت بتشريد أكثر من 8.5 ملايين شخص بحسب الأمم المتحدة.

ونتيجة المعارك أصبح 70 بالمئة من المرافق الصحية السودانية خارج الخدمة، بحسب بيانات الأمم المتحدة، كذلك ويواجه 1.7 مليون سوداني في دارفور خطر المجاعة.

وحذرت الأمم المتحدة الجمعة من أنها لم تتلق إلا 12 في المئة من تمويل بقيمة 2.7 مليار دولار طلبته لمساعدة حوالي 15 مليون شخص في السودان.