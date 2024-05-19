وكان البرلمان العراقي قد عقد جلسة برلمانية مخصصة لاختيار رئيس لمجلس النواب بديلا للرئيس المُقال محمد الحلبوسي، يوم السبت.

وأظهرت مقاطع تم تداولها شجارا واشتباكات بالأيدي بين النواب، وتدخلا لقوات الأمن لإنهاء الشجار.

وقالت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، إن "نتائج الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان حصل فيها النائب سالم العيساوي على 158 صوتا، فيما حصل النائب محمود المشهداني على137 صوتا، أما النائب عامر عبد الجبار حصل على 3 أصوات، وكان عدد الأوراق الباطلة 13".

وأضافت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن "عدد النواب المصوتين بلغ 311 نائبا".

وسيحل رئيس البرلمان الجديد محل الحلبوسي، الذي تولى المنصب عام 2018 وأقيل بقرار من المحكمة الاتحادية العليا في نوفمبر الماضي.

ولن تستمر ولاية رئيس البرلمان الجديد طويلا مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في عام 2025.