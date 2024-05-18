وذكرت المصادر أن قوات العمالقة الجنوبية خاضت اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة وتمكنت من إفشال الهجوم الحوثي عبر محاولات حثيثة للميليشيات التقدم والسيطرة على مواقع في منطقة الجفرة.

وبحسب المصادر، فإن الهجوم الحوثي جاء بأعداد كبيرة من محورين مما رفع كلفة الخسائر الحوثية في الأرواح والعتاد.

وتأتي هذه الهجمات الحوثية عقب أيام قليلة من زيارة رئيس المجلس الرئاسي اليمني إلى مأرب والمؤسسات العسكرية فيها، مشددا فيها على رفع الجاهزية القتالية والاستعداد لأي تصعيد حوثي.

وكان المبعوث الأممي للأمم المتحدة لدى اليمن هانس غروندبرغ قد حذر من أي عمليات تصعيد، قد تؤدي إلى تقويض العملية السياسية في البلد.