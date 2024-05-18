وقال ضابط في مديرية أمن الزاوية في تصريح لفرانس برس، السبت، إن "المناطق الجنوبية لمدينة الزاوية تشهد منذ ليلة الأمس اشتباكات بين مجموعات مسلحة"، مشيرا إلى استمرارها منذ الصباح لكن بشكل "متقطع".

وأضاف: "تسببت الاشتباكات في إغلاق بعض الطرق وإيقاف الدراسة في الزاوية حتى إشعار آخر، بسبب التبادل العشوائي للقذائف بين المسلحين".

وعن أسباب التوتر، قال الضابط إن "خلافات بين أفراد مجموعات مسلحة تطورت إلى مناوشات ولم تنجح جهود الوساطة حتى الآن في إيقاف الاشتباكات".

مسلحون وسيارات دفع رباعي

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، لم يتسن التأكد من صحتها، تظهر مسلحين على متن سيارات دفع رباعي يطلقون النار بشكل كثيف باتجاه مجموعات مسلحة مناوئة.

كما أظهرت المقاطع أعمدة دخان متصاعدة من عدة بنايات سكنية ومقار حكومية، نتيجة تعرضها لمقذوفات عشوائية وتبادل عنيف للرصاص والقذائف في أنحاء متفرقة من المدينة.

من جانبه، أعلن الهلال الأحمر بمدينة الزاوية تمكنه من إخراج عدد من العائلات العالقة في مناطق الاشتباكات.

ودعا الهلال الأحمر في بيان الجهات الأمنية إلى التعاون في مساعدة العالقين في مناطق النزاع.

بدورها، قالت وزارة الصحة بالحكومة الليبية في طرابلس إنها تعمل على تنفيذ عمليات "الإخلاء بمناطق الاشتباكات، ونقل الحالات المصابة إلى المستشفيات"، من دون أن تقدم حصيلة للضحايا.

مدينة الزاوية

تقع مدينة الزاوية الساحلية على مسافة 40 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس.

يقطن مدينة الزاوية أكثر من 300 ألف نسمة، ويربطها طريق سريع مع طرابلس ومعبر راس جدير الحدودي مع تونس.

ينشط في الزاوية عدد من المجموعات المسلحة النافذة المناوئة للمشير خليفة حفتر.

منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حكومتان متنافستان الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في الشرق وتحظى بدعم البرلمان.