ومنذ أكتوبر من العام الماضي، استنتج الباحثون أن 18176 من أصل 48678 مبنى في رفح تعرضت إلى درجة ما من الضرر، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في رفح، حيث تقول تل أبيب إنها يجب أن تكمل هدفها المتمثل في القضاء على حركة حماس.

ولتحقيق ذلك، تؤكد إسرائيل أنه يتعين أن تسيطر على مدينة رفح، التي لجأ إليها نحو نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، هربا من القتال في الشمال.