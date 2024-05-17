وحدد الجيش الإسرائيلي هوية الجثث التي تم العثور عليهما، واحدة لإمرأة ألمانية- إسرائيلية تدعى شاني لوك (22 عاما)، والثانية لامرأة تدعى أميت بوسكيلا (28 عاما)، والأخرى لرجل يدعى إسحاق غيليرينتر (56 عاما).

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري إن الثلاثة قتلوا على يد حركة حماس في مهرجان نوفا الموسيقي قرب الحدود مع غزة، ونقلت جثثهم إلى الأراضي الفلسطينية.

ولم يفصح الجيش عن معلومات أو عن تفاصيل حول مكان العثور على الجثث.

وكان هجوم حماس غير المسبوق عبر الحدود في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل قد أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة. وأفرج تقريبا عن نصف الرهائن منذ ذلك الوقت، في تبادل للرهائن الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيل خلال نوفمبر.

وتقول إسرائيل إن هناك نحو 100 رهينة في غزة فضلا عن رفات نحو 30 آخرين، وقتل في الحرب على قطاع غزة منذ هجوم 7 أكتوبر أكثر من 35 ألف فلسطيني.