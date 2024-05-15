ووفقا للتقرير الإحصائي اليومي الصادر عن وزارة الصحة في غزة، فقد قتل 60 مواطنا وأصيب 80 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبهذا يرتفع عدد إجمالي عدد القتلى إلى 35,233 شخصا، بينما بلغ عدد الجرحى والمصابين منذ السابع من أكتوبر 79,141.

بالإضافة إلى آلاف القتلى تحت الأنقاض الذين لم تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

يأتي هذا فيما تواصل المدفعية الإسرائيلية وطيران الجيش الإسرائيلي قصف مناطق متفرقة في قطاع غزة.

فقد ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المدفعية الإسرائيلية تستمر باستهداف بيت لاهيا، بينما يتعرض وسط مخيم جباليا لقصف متوصل من قبل القوات الإسرائيلية.