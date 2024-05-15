وحذر الاتحاد في بيان من أن عدم القيام بذلك من شأنه أن يقوّض العلاقات مع التكتل.

البيان صدر باسم التكتل عن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وجاء فيه "إذا واصلت إسرائيل عمليتها العسكرية في رفح، سيضع ذلك حتما ضغطا شديدا على علاقة الاتحاد الأوروبي بإسرائيل".

وخلال زيارة إلى كاليفورنيا، وجّه بوريل انتقادات حادة إلى الحرب الإسرائيلية على غزة، وقال إن سكان القطاع الفلسطيني "يموتون ويتضورون جوعاً، ويعانون بدرجات لا يمكن تصوّرها"، معتبراً أن ما يجري هو "كارثة من صنع الإنسان".

وألقى بوريل كلمة في جامعة ستانفورد، شرت الثلاثاء: "أرى إرهاقاً لدى الجانب الأميركي على صعيد مواصلة الانخراط في البحث عن حل".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يحاول مع العرب الدفع قدما لجعل حل الدولتين واقعا.