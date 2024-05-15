وأكد الجيش الإسرائيلي أن مكي "كان مسؤولا عن تخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية عديدة ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية خلال القتال".

وأضاف أنه "كجزء من دوره في منظمة حزب الله الإرهابية، كان مكي مسؤولا عن أعمال إرهابية مختلفة ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وكان يشغل سابقا منصب قائد قوات حزب الله في المنطقة الساحلية".

وكان حزب الله نعى في بيان له على وسائل التواصل القيادي حسين مكي، ونشر صورته، مشيرا أنه من مواليد عام 1969 ومن بلدة بيت ياحون بجنوب لبنان.

وكان شخصان قتلا مساء الثلاثاء بغارة شنّتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على سيارة جنوبي لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للأنباء الرسمية اللبنانية.

وقالت الوكالة إن الغارة التي تم تنفيذها بطيران مسيّر استهدفت سيارة على طريق عام صور - الحوش وأسفرت عن سقوط قتيلين، في وقت توجهت فيه سيارات الإسعاف باتجاه المنطقة المستهدفة.

وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية بمقتل القائد الميداني البارز في قوة الرضوان بحزب الله حسين مكي ومعه باقر حمودي في الغارة الإسرائيلية.