وأشار هغاري الثلاثاء: "خلال يوم استقلال إسرائيل، قتلت القوات أكثر من 100 ناشط إرهابي في جميع أنحاء غزة، وسط عمليات في رفح والزيتون وجباليا".

وأضاف: "منذ بداية هجوم رفح، قُتل أكثر من 100 مسلح وتم العثور على 10 أنظمة أنفاق".

كما قال إنه في حي الزيتون، قُتل أكثر من 150 مسلحا وتم تدمير حوالي 80 موقعا تستخدمه حماس في عملية مستمرة بالمنطقة.

وأشار إلى أن التركيز الحالي للجيش الإسرائيلي يصب على كشف الأنفاق التي تستخدمها حركة حماس.