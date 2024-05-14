وأضافت الوزارة أنها ترى أن بالإمكان بذل المزيد من الجهد لمساعدة المواطنين الأميركيين في الخروج من قطاع غزة المحاصر.

وفي تعليق على دخول المساعدات إلى القطاع منذ سيطرة إسرائيل على معبر رفح في 7 مايو، قال فيدانت باتيل المتحدث باسم الخارجية الأميركية: "شهدنا دخول 50 شاحنة إلى غزة في 12 مايو. وهذا ليس كافيا".

وفي وقت سابق، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة أثارت مع إسرائيل واقعة قيام محتجين باعتراض طريق شاحنات مساعدات متجهة إلى غزة، مضيفا أنه لا ينبغي إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

واعترض محتجون إسرائيليون طريق شاحنات مساعدات كانت متجهة إلى غزة، الإثنين، وألقوا طرود المواد الغذائية على الطريق في أحدث حلقة من سلسلة الحوادث التي تأتي في وقت تعهدت فيه إسرائيل بالسماح بدخول الإمدادات الإنسانية إلى القطاع المحاصر دون انقطاع.

وأقدم متظاهرون من حركة "تساف 9" الإسرائيلية المتطرفة، على تخريب عدة شاحنات مساعدات إنسانية كانت متجهة إلى غزة.