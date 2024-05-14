وتم اكتشاف الوثيقة المطبوعة التي تحمل عنوان "تأسيس قاعدة في تركيا" في منزل حمزة أبو شنب، مساعد يحيى السنوار، زعيم حماس في غزة.

ونتيجة لذلك، ووفقاً لمؤلف الخطة الذي لم يذكر اسمه، "ليس هناك خيار سوى العمل بجهد كبير لإنشاء مراكز عسكرية ستكون قاعدة للعمليات الخاصة التي يمكن أن تعزز قوى المقاومة عسكريا ودبلوماسيا ومعنويا، ولذلك نقترح إنشاء فرع أمني في الخارج يكون قادراً على القيام بعمليات استخباراتية وعسكرية في المستقبل".

وتضع الوثيقة خطة مدتها 3 سنوات بهدف "إنشاء العديد من الخلايا العسكرية والبيوت الآمنة في العديد من البلدان، يليها تدريب الخلايا العسكرية والتخطيط العملي للتخريب والاغتيال".

وبحسب الوثيقة فإن أهداف الاغتيال المذكورة هي "ضباط وقادة في الموساد" و"الإسرائيليين ذوي النفوذ".

وتذكر الوثيقة أيضا "تخريب السفن البحرية الإسرائيلية" و"الاختطاف".

وتتضمن الخطة تفاصيل عن التمويل والأفراد الذين سيتم إرسالهم لإنشاء القاعدة في تركيا.

ومن غير الواضح ما إذا كانت الخطة قد تم تفعيلها قبل أن تشن حماس هجومها في 7 أكتوبر.