الشّقّ الآخر من حسابات حزب الله هو الضغط على الأوروبيين وواشنطن لرفع العقوبات المفروضة على سوريا لكونها تعيق عملية إعادة الإعمار وبالتالي عودة اللاجئين.

فهل دعوات ترحيل اللاجئين عبر البحر هذه تلامس حد الاتجار بالبشر، وهل نتجح هذه الاستراتيجيات أم أن تزايد الضغوط يهدد بانفجار داخلي في لبنان؟



وفي هذا السياق، قال الكاتب والباحث السياسي علي سبيتي في حديث لـ"سكاي نيوز عربية":

هذه الأزمة كلما استفحلت يتفاعل معها اللبنانيون كل حسب حساباته السياسية بما ينسجم مع مصالحه.

كلام نصر الله عبارة عن صرخة باتجاه المجتمع الدولي لحل هذا الملف.

لا أحد من السوريين ينتظر إشارة المرور لكي يركب البحر.

الأحزاب السياسية مقاربتها لهذا الملف مقاربة تختلف جدا عن مقاربة الحكومة والمجتمع الدولي والدول المعنية.

حزب الله قاربه من وجهة نظر سياسية بمعنى أن المسؤول عن الوجود السوري في لبنان هي الحرب السورية، أي إيجاد حل سياسي لتلك الحرب وبالتالي عودة اللاجئين.

من جانبها، قالت الكاتبة الصحفية مايا خضرا في حديث لـ"سكاي نيوز عربية":