ويهدوت هتوراة من الأحزاب الحريدية المتشددة، ويدعو لإقامة دولة يهودية تقودها القوانين الدينية، ويرفض المفاوضات مع الفلسطينيين.

وأصبح جولدكنوبف في الآونة الأخيرة مناصرا صريحا لإعادة التوطين في غزة، التي تم تفكيك مستوطناتها الـ 21 في عام 2005 .

وفي يناير الماضي، كان واحداً من 11 وزيرا في الحكومة حضروا مؤتمرا جماهيريا يدعو إلى إعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في قلب قطاع غزة.

وخلال مراسم الاحتفال بما يسمى في إسرائيل بـ "يوم الذكرى الوطني"، الإثنين، بمقبرة عسكرية في رحوفوت، هتف المتظاهرون "عار" في وجه جولدكنوبف أثناء حديثه، وذلك ضمن سلسلة من الحوادث المشابهة التي تعرض لها وزراء إسرائيليين احتجاجا على أسلوب إدارة حكومة بنيامين نتنياهو للحرب.

وسحبت إسرائيل جيشها ومستوطنيها من غزة عام 2005 بعد سيطرة دامت 38 عاما.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق إن إسرائيل لا تعتزم الوجود بصورة دائمة مجددا في غزة لكنها ستحتفظ بالسيطرة الأمنية لفترة غير محددة.