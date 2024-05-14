في الأسابيع القليلة الماضية، شهدنا بعض الزخم المتزايد (بخصوص مفاوضات الهدنة)، لكن لسوء الحظ لم تتحرك الأمور في الاتجاه الصحيح، ونحن الآن في حالة من الجمود تقريبا.