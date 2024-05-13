وكرر بلينكن لوزير الخارجية المصري سامح شكري رفض الولايات المتحدة لأي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة.

وناقش الوزيران التدابير الرامية إلى توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك إعادة فتح معبر رفح الحدودي واستخدام معبر كرم أبو سالم إلى أقصى حد.

كما ناقشا الحاجة إلى تخفيف تحديات التوزيع داخل غزة، وأهمية حماية المدنيين وعمال الإغاثة.

وشكر بلينكن وزير الخارجية على جهود مصر المستمرة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار يضمن إطلاق سراح الرهائن، وناقش الدبلوماسية المستمرة لمنع انتشار الصراع.