وجاء في البيان: "نتيجة القصف الصهيوني الهمجي خلال العشرة أيام الماضية انقطع اتصالنا مع مجموعة ممن تحرس 4 من الأسرى الصهاينة من بينهم الأسير هيرش غولدبيرغ بولين".

ووجه غولدبيرغ بولين مناشدة إلى رئيس الوزراء الإسرائيليب نيامين نتنياهو في وقت سابق لإطلاق سراحه وذلك في رسالة مصورة نشرتها القسام في أواخر أبريل.

وهو واحد من أكثر من 250 إسرائيليا وأجنبيا اختطفهم مقاتلون بقيادة حماس خلال هجومهم في 7 أكتوبر على إسرائيل.

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الصحة التابعة لحماس، الإثنين، بأن حصيلة الحرب بين إسرائيل والحركة في قطاع غزة ارتفعت إلى 35091 قتيلا منذ 7 أكتوبر .

وقالت الوزارة في بيان إنه تم إحصاء "57 قتيلا و82 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

ولفتت إلى أن عدد الجرحى الإجمالي بلغ 78 ألفا و827 منذ بدء الحرب في قطاع غزة.