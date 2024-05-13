وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "ساعات قليلة تفصلنا عن انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة نتيجة عدم إدخال الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات وسيارات الإسعاف ونقل الموظفين".

ويشهد قطاع غزة انهيار غير مسبوق في المنظومة الصحية والظروف المعيشية وسط تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن السبت أن وقف إطلاق النار ممكن "غدا" في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس إذا أفرجت الحركة عن الرهائن الذين تحتجزهم في قطاع غزة.

واعتبرت حماس أن الموقف الأميركي يؤكد الانحياز لإسرائيل واستمرار منحها الغطاء السياسي والدعم العسكري لحرب الإبادة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني.