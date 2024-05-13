وذكر عبد اللهيان: "نجري مفاوضات استشرافية مع وزير الخارجية المصري لتحسين العلاقات بين بلدينا، واتخذنا خطوات مشتركة وسنواصل هذا الطريق".

وقبل أيام اجتمع وزير الخارجية الإيراني مع نظیره المصري سامح شکري، على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر تطورات الجهود لتعزیز العلاقات الثنائیة، بالإضافة إلى آخر التطورات في المنطقة، خاصة الأوضاع في غزة.

وأكد الوزيران على الجهود الخاصة التي یبذلها رئیسا البلدین لمواصلة تعزیز العلاقات الثنائیة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن اللقاء تطرق إلى مسار العلاقات الثنائية بين مصر وإيران، على ضوء الاتصالات واللقاءات السابقة بين الوزيرين وتوجيهات قيادتي البلدين خلال الفترة الماضية، حيث اتفق الجانبان علي مواصلة التشاور بهدف معالجة كافة الموضوعات والمسائل العالقة".

والأربعاء، كشف وزير خارجية إيران أن طهران والقاهرة تعملان على إعداد "خريطة طريق" لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضاف أنه أجرى "مباحثات جيدة" مع شكري قبل أيام، مؤكدا أن البلدين "عازمان على إقامة العلاقات" الدبلوماسية.