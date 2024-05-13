قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليل الأحد، إن هناك نقاشا دائرا بشأن "نفي قادة حماس".
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن نتنياهو قوله:
- إذا استسلمت حماس وألقت سلاحها وأعادت المختطفين يمكن أن تنتهي الحرب غدا.
- نأمل أن تكون إدارة القطاع من قبل السكان المحليين، الذين لا ينتمون إلى حماس، إلى جانب المسؤولين في دول المنطقة.
- نناقش نفي قادة حماس، لكن الأمر يعتمد في المقام الأول على استسلام الحركة.
- إنهم يسألون عما سنفعله في اليوم التالي للحرب، أولا وقبل كل شيء علينا القضاء على حماس.
- لا يمكن السماح لسكان غزة المحليين بإدارة القطاع بينما ما تزال حماس موجودة فيه.