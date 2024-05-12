ورأى بلينكن في مقابلة مع محطة "ان بي سي" التلفزيونية الأميركية أن الخطة الحالية التي تدرسها إسرائيل في رفح "قد تلحق أضرارا هائلة في صفوف المدنيين من دون حل المشكلة".

ومضى يقول "سيبقى آلاف العناصر المسلحين من حماس" حتى مع حصول هجوم في رفح.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول الأميركي إن هجوما إسرائيليا في رفح قد تنجم عنه "الفوضى" مع احتمال عودة حماس في نهاية المطاف.

وأكد"رأينا حماس تعود إلى مناطق حررتها إسرائيل في الشمال حتى في خان يونس" المدينة الجنوبية القريبة من رفح.

وحذرت الولايات المتحدة علنا من أنها قد تعمد إلى تعليق تسليم بعض أنواع الأسلحة إلى إسرائيل ولا سيما القذائف المدفعية في حال شنت الدولة العبرية هجوما واسعا على المدينة المكتظة بالسكان والنازحين في أقصى جنوب قطاع غزة، يعارضه الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأضاف بلينكن "ناقشنا معهم طريقة أفضل بكثير للتوصل إلى نتيجة دائمة".

وردا على سؤال لمعرفة إن كانت الولايات المتحدة تعتبر أن عدد المدنيين القتلى في قطاع غزة أكبر من عدد قتلى حركة حماس، أجاب بلينكن "نعم" في تصريح لمحطة "سي بي اس" التلفزيونية الأميركية.