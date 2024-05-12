وفي بيان لها، قالت الدعم السريع إن القصف تسبب في نفوق عشرات المواشي، إلى جانب حرق منشآت عامة وخلاوي لتحفظ القرآن.

واعتبر الدعم السريع أن "استهداف المدنيين بإسقاط البراميل المتفجرة على الأحياء السكنية، يشكل انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، متمثلاً في اتفاقية جنيف المتعلقة بقواعد الحرب ويقف دليلا على إفلاس عصابة البرهان، وافتقارها للقيم الإنسانية وفقدانها لبوصلة إدارة المعارك على ميادين القتال لتصب جحيم طائراتها على المواطنين العُزل".

ودان البيان "الممارسات البربرية المستمرة والاستهداف الممنهج للمدنيين؛ نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للانتباه للجرائم المتكررة بحق الشعوب السودانية من قبل ميليشيا البرهان، وكتائب الإرهابيين".

وشهدت ولاية شمال كردفان السودانية (وسط البلاد)، خلال الأيام الماضي، معارك طاحنة بين الجيش وقوات الدعم السريع، في محورَي مدينتي أم روابة والأبيض، وتضاربت المعلومات بشأن مدى تقدُّم الطرفين؛ إذ نشر مؤيدو كل طرف مقاطع مصوَّرة تزعم تحقيق انتصارات كبيرة لفريقه على حساب الآخر.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان رسمي إنها ألحقت هزيمة "ساحقة" بالجيش في المحورين، وزعمت أنها قتلت أكثر من 900 شخص من القوة المهاجِمة في معارك مختلفة، وأسرت آخرين، واستولت على عربات قتالية وأسلحة وذخائر في مدينتي الأبيض وأم روابة.

ولم تصدر تصريحات رسمية من الجيش عن تلك المعارك، لكن حسابات موالية له على منصات التواصل تحدثت عن مقتل قائد الدعم السريع في شمال كردفان، الشهير باسم "شيريا"، وعدد من كبار الضابط في معارك شرق مدينة الأبيض، وهو ما اعترف به نشطاء موالون لقوات الدعم السريع".