وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، مساء السبت، نقلا عن مصدر رفيع المستوي برفض مصر التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح، بسبب التصعيد الإسرائيلي.

وقال المصدر إن مصر أبلغت الأطراف المعنية كافة، بتحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة.

وأضاف أن مصر قامت بدورها للوصول إلى اتفاق هدنة، وتحمّلت مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني.

وجددت مصر تحذيرها لكل الأطراف من تداعيات التصعيد الحالي في رفح الفلسطينية، بحسب مصدر مصري رفيع المستوى، لقناة "القاهرة الإخبارية"، الخميس الماضي.

مكاسب إسرائيل من السيطرة على المعبر

يعدد موقع "والا" العبري مكاسب السيطرة على معبر رفح ومحيطه بالنسبة لإسرائيل في الآتي: