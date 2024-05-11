وقال بيان للقسام: "وفاة الأسير "نداف بوبلابيل" 51 عامًا ويحمل الجنسية البريطانية متأثراً بجراحه التي أصيب بها بعد استهداف الطيران الصهيوني مكان احتجازه قبل أكثر من شهر مع الأسيرة جودي فانشتاين وقد تدهورت حالته الصحية ولقي مصرعه لعدم تلقيه الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية بسبب تدمير العدو للمستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة".

وبثت القسام مقطعا مصورا بلغت مدة المقطع 11 ثانية، ويظهر فيه بولابيل، وأرفق بنص باللغتين العربية والعبرية يقول "الوقت ينفد. حكومتكم تكذب"، وفقا لفرانس برس.

ونشر المقطع المصور عبر قناة "تلغرام" التابعة للجناح العسكري للحركة.

وفي 27 أبريل الماضي، بثت حماس شريط فيديو يظهر اثنين من المحتجزين على قيد الحياة، هما كيث سيغل وعمري ميران.

وقبلها بثلاثة أيام بثت فيديو آخر يظهر فيه المحتجز هيرش غولدبرغ بولين حيا.

وخلال هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر تمكن عناصر الحركة وفصائل فلسطينية أخرى من احتجاز أكثر من 250 شخصا، ما زال 128 منهم محتجزين في غزة، بينهم 36 تقول إسرائيل إنّهم لم يعودوا على قيد الحياة وجثثهم محتجزة في غزة.

وردّاً على هجوم حماس، تعهّدت إسرائيل القضاء على الحركة وهي تشنّ منذ ذلك الوقت عملية عسكرية ضخمة ضدّ قطاع غزة أسفرت حتى اليوم عن مقتل 34971 قتيلا في قطاع غزة، معظمهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة في غزة.