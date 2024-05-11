وقالت الوزارة في بيان إن عدد القتلى، حتى اليوم 218 للهجوم الإسرائيلي على غزة، ارتفع إلى 34971.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم احصاء 28 قتيلا و69 مصابا خلال 24 ساعة حتى السبت، لافتة الى أن عدد الجرحى الإجمالي بلغ 78641، وذلك منذ بدء المعارك قبل أكثر من 7 أشهر.

وفي خبر آخر، أعلنت الوزارة أنه تم العثور على 80 جثة في 3 مقابر جماعية بساحات مجمع الشفاء الطبي وعشرات الجثث داخل أقسام المجمع.

وقالت هيئة الدفاع المدني في غزة إن هناك ما يزيد على "10 آلاف شهيد لا يزالون تحت الأنقاض ولم يتم انتشالهم حتى الآن".