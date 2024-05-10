وقال الجيش لفرانس برس إن "الجنود الأربعة قتلوا في حي الزيتون بالقرب من مدرسة بانفجار عبوة"، موضحا في بيان أن "جنديين، أحدهما ضابط، أصيبا بجروح خطيرة" بسبب الانفجار.

من جانب آخر، وافق المجلسان الحربي والوزاري المصغر للشؤون الأمنية في إسرائيل، على توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حسبما قال مراسل "سكاي نيوز عربية"، الجمعة.

وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، أنه تمت الموافقة على "توسيع محسوب" لعملية إسرائيل في رفح، في تصويت أجري مساء الخميس.

ونقل "أكسيوس" عن مصدرين أن التوسع في العملية العسكرية لم يتجاوز الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس الأميركي جو بايدن، بينما قال مصدر ثالث إن توسيع العملية يمكن اعتباره تجاوزا لهذا الخط، في وقت علقت به واشنطن إرسال بعض المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل.

وأضاف المصدر أن مجلس الوزراء الأمني أصدر تعليماته للمفاوضين، في الوقت ذاته، بمواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق حول الرهائن.