وقال غوتيريش خلال زيارة إلى العاصمة الكينية نيروبي إن "هجوما بريا واسع النطاق في رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية لا يمكن تصورها ويوقف جهودنا لدعم الناس مع اقتراب المجاعة".

وأضاف: "نعمل بنشاط مع جميع الأطراف المعنية من أجل استئناف إدخال الإمدادات المنقذة للحياة - بما في ذلك الوقود الذي تشتد الحاجة إليه - عبر معبري رفح وكرم أبو سالم"، مجددا دعوته إلى وقف إطلاق النار.

وشهد صحفيو وكالة فرانس برس ضربات مدفعية على رفح، بعد أن تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن في مقابلة وقف تسليم قذائف مدفعية وغيرها من الأسلحة لإسرائيل إذا شنت هجوما واسع النطاق على المدينة.

لكن رغم المعارضة الدولية، دخلت القوات الإسرائيلية، الثلاثاء، القطاع الشرقي من رفح، قائلة إنها تلاحق مقاتلي حماس والفصائل الفلسطينية.