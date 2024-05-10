وذكر ربان السفينة أن زورقا صغيرا اقترب وكان على متنه 5 أو 6 مسلحين، ومعهم سلالم لاعتلاء السفينة.

وذكرت هيئة عمليات التجارية البحرية البريطانية أن المسلحين في الزورق أطلقوا النار أولا على السفينة، لكن فريقا أمنيا على متنها رد بإطلاق النار أيضا، مما أجبر الزورق على التراجع.

وأضافت أن ما بلغها يشير إلى أن السفينة وطاقمها بخير وأنها متجهة إلى الميناء التالي.

وتشن جماعة الحوثي هجمات انطلاقا من اليمن بطائرات مسيّرة وصواريخ على سفن تجارية في البحر الأحمر والمحيط الهندي، تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة.

وتقول مصادر في قطاع الملاحة البحرية إن قراصنة في المنطقة ربما شجعهم الوضع الأمني، أو أنهم يستغلون الفوضى الناجمة عن هجمات الحوثيين المتحالفين مع إيران على مسارات الشحن.