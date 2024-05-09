ومنذ اليوم الذي أعقب بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل يومي، لكن الأيام الأخيرة شهدت تصعيداً في الهجمات.

وأعلن حزب الله في بيانه عن شنه "هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضية استهدفت القيادة العسكرية لإدارة القوات الإسرائيلية في كفرجلعادي ومحيطها شمالي اسرائيل، وذلك في إطار الرد على اغتيال المجاهدين في بلدة بافليه".

وقال الجيش الإسرائيلي من جهته في بيان إن دفاعاته الجوية "اعترضت بنجاح طائرتين مسيرتين في الأراضي اللبنانية"، مضيفاً أنه نفّذ ضربات "في عدة مواقع في جنوب لبنان لإزالة تهديدات".

وكان مصدر أمني لبناني قال لوكالة "فرانس برس" إن "أربعة من مقاتلي حزب الله قتلوا في غارة إسرائيلية بطائرة بدون طيار على سيارتهم من نوع رابيد في (بلدة) بافليّه" التي تبعد حوالى 15 كيلومتراً عن الحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل.

ونعى حزب الله، الخميس، ثلاثة من مقاتليه فيما تبنّى هجمات جديدة ضدّ مواقع عسكرية اسرائيلية.

ومنذ بدء تبادل القصف عبر الحدود، يعلن حزب الله مراراً استهداف مواقع وأجهزة تجسس وتجمعات عسكرية إسرائيلية.

ويردّ الجيش الإسرائيلي بقصف جوي ومدفعي يقول إنه يستهدف "بنى تحتية" للحزب وتحركات مقاتلين قرب الحدود.