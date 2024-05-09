تشهد العلاقات الأميركية الإسرائيلية حالة من التوتر منذ بدء الحرب في غزة تصاعدت خلال الأيام الماضية بعد الحديث عن إيقاف إرسال شحنة أسلحة أميركية لإسرائيل في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها رفح جنوبي القطاع.
فيما يلي بعض المراحل التي مرت بها العلاقات الإسرائيلية الأميركية:
1948
- الرئيس هاري ترومان يصبح أول زعيم عالمي يعترف بإسرائيل بعد إعلان قيامها.
1956
- تصر إدارة الرئيس دوايت أيزنهاور، الغاضبة من استيلاء إسرائيل على شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة من مصر خلال العدوان الثلاثي الذي شنته مع فرنسا وبريطانيا، على الانسحاب الإسرائيلي غير المشروط وتهدد بتعليق المساعدات المالية الأميركية الحيوية لإسرائيل ما لم تفعل.
1967
- تقف الولايات المتحدة خلف إسرائيل في حرب يونيو مع الدول العربية المحيطة بها لكن العلاقات تتضرر بسبب الهجوم الإسرائيلي في المياه الدولية على سفينة التجسس الأميركية ليبرتي.
- وقُتل 34 بحارا أميركيا وجُرح 174 آخرون.
- واعتذرت إسرائيل قائلة إنها أخطأت وظنت أن السفينة ليبرتي سفينة مصرية.
1973
- هرع الرئيس ريتشارد نيكسون لمساعدة إسرائيل عبر جسر جوي من المعدات العسكرية بعد أن شنت مصر وسوريا، اللتان خسرتا أراضي في حرب عام 1967، هجوما مباغتا في يوم الغفران اليهودي عام 1973.
1975
- هددت إدارة الرئيس جيرالد فورد بإعادة تقييم العلاقات الأميركية مع إسرائيل ما لم توقع معاهدة "فك الاشتباك" مع مصر للانسحاب من شبه جزيرة سيناء التي احتلتها عام 1967.
1979
- الرئيس جيمي كارتر يستضيف مراسم التوقيع على معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر، والتي تم التوصل إليها خلال المحادثات في كامب ديفيد.
1981
- الولايات المتحدة تدين القصف الإسرائيلي للمفاعل النووي العراقي أوزيراك.
1982
- أبدى الرئيس رونالد ريغان، في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن، ما وصفه متحدث "بالغضب" من الغارات الجوية الإسرائيلية على بيروت خلال الحرب في لبنان، وضغط عليه لوقف إطلاق النار.
- وفرض ريغان حظرا لمدة ست سنوات على مبيعات القنابل العنقودية لإسرائيل بعد أن توصل تحقيق أجراه الكونغرس إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمتها في مناطق مأهولة بالسكان في لبنان.
1990
- وزير الخارجية جيمس بيكر يقول إن الولايات المتحدة تشعر بالضجر المتزايد من التلكؤ الإسرائيلي بشأن مفاوضات السلام مع الفلسطينيين، ويتلو رقم هاتف البيت الأبيض، ويحث الجانبين على"الاتصال بنا عندما تكونان جادين بشأن السلام".
1991
- يضغط الرئيس جورج بوش الأب على إسرائيل للبقاء بعيدا عن حرب الخليج الأولى، خوفا من أن يؤدي الهجوم الإسرائيلي على العراق إلى تفكك التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
- تحجب واشنطن ضمانات قروض بقيمة 10 مليارات دولار طلبتها إسرائيل لاستيعاب هجرة اليهود السوفييت، مما يزيد الضغط على رئيس الوزراء إسحق شامير لحضور مؤتمر مدريد للسلام.
- ويقول بوش إنه لن يمنح الضمانات ما لم تجمد إسرائيل بناء المستوطنات في الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967.
1992
- وافق بوش على طلب إسرائيل بخصوص ضمانات القروض بعدما عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين تقليصا محدودا لبناء المستوطنات.
1993
- في وجود الرئيس الأميريي بيل كلينتون يتصافح رابين والزعيم الفلسطيني ياسر عرفات عند التوقيع على إعلان مبادئ بشأن ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي للفلسطينيين.
1998
- يستضيف كلينتون قمة بين عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واي ريفر بولاية ماريلاند.
- نتنياهو يوافق على تسليم المزيد من الأراضي المحتلة للفلسطينيين.
2003
- يعلن الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش "خارطة طريق" لخطة السلام بعد ثلاث سنوات من اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، والتي تحدد الخطوط العريضة لإنهاء العنف والعودة إلى محادثات إقامة الدولة الفلسطينية.
2004
- بوش يبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون إن "المراكز السكانية الإسرائيلية الرئيسية القائمة"، في إشارة غير مباشرة إلى جيوب المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، تجعل من "غير الواقعي"ت وقع عودة إسرائيل إلى خطوط الهدنة التي رُسمت عام 1949.
2009
- قال بوش للكنيست الإسرائيلي إن العلاقات العصية على الكسر بين إسرائيل والولايات المتحدة أعمق من أي معاهدة وترتكز على الارتباط المشترك بالكتاب المقدس.
2010
- تشعر إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بالغضب من إسرائيل لإعلانها بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية حول القدس خلال زيارة نائبه جو بايدن.
- ووصفت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون هذه الخطوة بأنها "مهينة".
2011
- يوبخ نتنياهو أوباما في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض بعدأيام من تصريح الرئيس الأميركي علنا بأن "الحدود بين إسرائيل وفلسطين يجب أن تكون مبنية على حدود 1967".
2015
- أوباما يقول إن المجتمع الدولي لا يعتقد أن إسرائيل جادة بشأن حل الدولتين.
2016
- سمح أوباما، في الأسابيع الأخيرة من رئاسته، بتبني قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدين بناء المستوطنات الإسرائيلية حين امتنعت الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (الفيتو) بما يخالف تاريخها في حماية إسرائيل بالأمم المتحدة.
2017
- في تراجع عن السياسة الأميركية الممتدة منذ عقود، اعترف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل وافتُتحت السفارة الأمريكية الجديدة في عام 2018.
2019
- تعترف إدارة ترامب بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان التي استولت عليها إسرائيل من سوريا في حرب عام 1967.
- والولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي فعلت ذلك.
2023
- عرض بايدن على إسرائيل في السابع من أكتوبر "كل أشكال الدعم المناسبة" بعدما شنت حركة حماس هجومها على جنوب إسرائيل في نفس اليوم، وحذر "أي طرف معاد لإسرائيل" من السعي لاستغلال الموقف.
- 12 ديسمبر بايدن يحذر إسرائيل من أنها تفقد الدعم الدولي بسبب القصف "العشوائي" للمدنيين في حرب غزة.
2024
- 8 فبراير قال بايدن إنه يسعى إلى "وقف دائم للقتال"وإن الرد العسكري الإسرائيلي في غزة "جاوز الحد".
- 11 فبراير أخبر بايدن نتنياهو بأنه لا ينبغي لإسرائي لأن تشن عملية عسكرية في رفح دون خطة موثوقة لضمان سلامة ما يقرب من مليون شخص يحتمون هناك.
- 12 مارس نتنياهو يقول إن إسرائيل ستمضي قدما في حملتها العسكرية على رفح.
- 8 مايو حذر بايدن إسرائيل علنا لأول مرة من أن الولايات المتحدة ستتوقف عن تزويدها بالأسلحة إذا اجتاحت رفح.
- 9 مايو حشدت القوات الإسرائيلية الدبابات بالقرب من مناطق مأهولة بالسكان في رفح.