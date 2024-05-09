تشهد العلاقات الأميركية الإسرائيلية حالة من التوتر منذ بدء الحرب في غزة تصاعدت خلال الأيام الماضية بعد الحديث عن إيقاف إرسال شحنة أسلحة أميركية لإسرائيل في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها رفح جنوبي القطاع.