ومنذ بدأ الحرب في غزة نقل البنا التطورات الميدانية مباشرة وبشكل يومي على شاشة "سكاي نيوز عربية".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها طاقم "سكاي نيوز عربية" للخطر خلال الحرب الدائرة في غزة.

وقال البنا عقب تعرضه لإصابة بطلق ناري طائش: