وأظهرت لقطات فيديو المسجد وقد أصبح ركاما، بينما سقطت مئذنته على الأرض.

وقتل 3 فلسطينيين بقصف الطائرات الإسرائيلي، الخميس، لحي البرازيل جنوب مدينة رفح.

وأفادت مصادر مختلفة "وصول 3 قتلى إلى مستشفى الكويت التخصصي نتيجة للقصف الإسرائيلي في محيط مسجد ابن تيمية في حي البرازيل جنوب مدينة رفح".

وأفاد شهود عيان أن القصف استهدف مجموعة من المواطنين قرب المسجد، مما تسبب بمقتل 3 وإلحاق أضرار بالمسجد.

والإثنين، بدء الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في رفح، سبقها بساعات توجيه تحذيرات إلى 100 ألف فلسطيني بـ"إخلاء" شرق المدينة قسرا والتوجه إلى جنوب غرب القطاع.