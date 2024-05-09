وذكرت الوزارة: "فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد الأبنية في ريف دمشق".

وتابعت: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان لوقوع بعض الخسائر المادية".

وعلى مدى أعوام، تشن إسرائيل هجمات على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، لكنها كثفت تلك الهجمات منذ هجوم حماس عليها في السابع من أكتوبر.

وفي الأول من أبريل، استهدف هجوم إسرائيلي مجمع السفارة الإيرانية في دمشق، مما أسفر عن مقتل قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني وعسكريين آخرين.

وأدى ذلك إلى إقدام إيران على شن أول هجوم مباشر على إسرائيل.

وتتبادل إسرائيل أيضا إطلاق النار عبر حدودها الشمالية مع حزب الله اللبناني، المتحالف مع إيران.