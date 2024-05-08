وذكرت الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة لا يزال لديها مخاوف بشان عملية محتملة في رفح وأوضحت ذلك تماما للحكومة الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، الأربعاء إن واشنطن تراجع شحنات أسلحة أخرى إلى إسرائيل بعد تعليقها شحنة مساعدات، وذلك مع استمرار قلق واشنطن إزاء هجوم إسرائيلي محتمل على رفح.

وذكر ميلر خلال إفادة صحفية أنه يتوقع أيضا إرسال وزارة الخارجية خلال الأيام المقبلة تقريرها إلى الكونغرس عما إذا كانت إسرائيل قد استخدمت أسلحة مقدمة من واشنطن بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني.

وكان الموعد النهائي لتسليم التقرير هو اليوم الأربعاء.

قال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إنه "ينفذ عملية دقيقة لمكافحة الإرهاب في مناطق محددة شرق رفح جنوبي قطاع غزة".

وأضاف: "تم القضاء على الإرهابيين وتم تحديد مواقع تحت الأرض والبنية التحتية في مناطق مختلفة".

وتابع: "تواصل القوات البرية للجيش الإسرائيلي عملية مكافحة الإرهاب الدقيقة بناء على معلومات استخباراتية للجيش الإسرائيلي والشاباك للقضاء على إرهابيي حماس وتفكيك البنية التحتية الإرهابية لحماس في مناطق محددة شرق رفح".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه نشر دبابات في رفح وسيطر على المعبر الحدودي مع مصر ما أدى الى توقف وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.