وقالت تقارير محلية إن الغارة خلفت أيضا عددا من الجرحى، كما أدت إلى تدمير المنزل بالكامل.

وفي أعقاب ذلك، تحدثت مصادر عن غارتين إسرائيليتين على بلدتي بليدا وعيتا الشعب بجنوب لبنان.

وتشهد الحدود الشمالية لإسرائيل هجمات متبادلة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي بشكل يومي تقريبا، منذ بدأت حرب غزة في أكتوبر الماضي، في تصعيد أثار مخاوف من صراع إقليمي أوسع.

وقتل أكثر من 250 من حزب الله وعشرات المدنيين في الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ أكتوبر.

وفي إسرائيل أدى إطلاق الصواريخ من لبنان إلى مقتل نحو 10 جنود وعدة مدنيين.

ومنذ أكتوبر من العام الماضي، نزح الآلاف على جانبي الحدود من جراء تبادل القصف بين الجانبين.