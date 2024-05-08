وأضاف أن العمال الفلسطينيين تلقوا إسعافات في الموقع، مشيرا إلى أن الجيش يحقق في ملابسات الحادث.

وأعادت إسرائيل، صباح الأربعاء، فتح معبر كرم أبو سالم، بعدما أغلقته الأحد إثر إطلاق حماس صواريخ على موقع عسكري قربه.

وحسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز"، فإن معبر كرم أبو سالم أعيد فتحه، مشيرة إلى أن الشاحنات تخضع بالفعل للتفتيش للدخول إلى غزة قادمة من مصر.

وكان الجناح العسكري لحماس قد أعلن مسؤوليته عن إطلاق صواريخ على موقع عسكري قرب معبر كرم أبو سالم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 جنود من جراء الهجوم، مشيرا إلى أن الصواريخ انطلقت من منطقة رفح المجاورة.

ويعد معبر كرم أبو سالم البوابة الرئيسية لدخول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة.