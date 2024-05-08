وأكمل الجيش الإسرائيلي هجوما واسع النطاق على أكثر من 20 هدفا لمنظمة حزب الله في منطقة رامية جنوبي لبنان باستخدام الطائرات المقاتلة والمدفعية.

ضربة حزب الله وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن الثلاثاء، مقتل جنديين في شمال البلاد أمس الاثنين، يبدو أنهما سقطا جراء هجوم لحزب الله. وأشار موقع الجيش الإسرائيلي إلى أنه تم إبلاغ ذوي الجنديين القتيلين اللذين سقطا في شمال إسرائيل.

وكان حزب الله هاجم أمس شمال إسرائيل بطائرة مسيرة، بالقرب من "المطلة". تبادل الهجمات

وقبل ذلك بأيام، تبادل الطرفان الإسرائيلي وجماعة حزب الله، الهجمات، مما خلف قتلى في جنوب لبنان، ودفع حزب الله للرد بإطلاق صواريخ كاتيوشا.

وقال الدفاع المدني اللبناني ومصادر أمنية، الأحد، إن 4 أفراد من عائلة واحدة قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على منزل في بلدة بجنوب لبنان، الأحد.

ومن جهته، أعلن حزب الله الأحد أنه أطلق "عشرات صواريخ الكاتيوشا" على مناطق في شمال إسرائيل، وذلك "ردّا" على الغارة الإسرائيلية في جنوب لبنان.

وأشارت تقارير إلى سقوط جريح في "كريات شمونة" شمالي إسرائيل، جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان.