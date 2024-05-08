ونشرت وسائل إعلام فلسطينية، الأربعاء، مقاطع فيديو توثق استهداف أبراج سكنية وسط رفح، وأخرى ترصد تدمير خيام كان يعيش فيها نازحون شرقي المدينة.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أفاد مستشفى الكويت في رفح بسقوط قتيلين "من جراء استهداف دراجة نارية قرب بوابة صلاح الدين جنوبي رفح".

ويأتي هذا القصف بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نشر دبابات في رفح، وسيطر على المعبر الحدودي مع مصر، مما أدى الى توقف وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

كما قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت فجر الأربعاء مدينة غزة.

وقال المستشفى المعمداني: "سقط 7 ضحايا وعدد من الجرحى من جراء استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي شقة في بناية سكنية لعائلة اللوح في حي الزيتون شرقي مدينة غزة"، مشيرا إلى أن القتلى السبعة هم رجل وزوجته وأبناؤهما الخمسة.

وأتت هذه الغارة في وقت أطلق فيه الجيش الإسرائيلي قذائف مدفعية على حي الزيتون، عقب إطلاق مسلحين فلسطينيين قذائف هاون على مواقع تتمركز فيها قواته جنوبي المدينة، حسبما أفاد مراسلو وكالة "فرانس برس" وشهود عيان.