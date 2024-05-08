وأضاف أن "إسرائيل تبقي على وفد مفاوضها متوسطي المستوى في القاهرة حاليا".

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر مصري رفيع قوله: "استئناف مفاوضات الهدنة الأربعاء في القاهرة بحضور كافة الأطراف".

وتستضيف مصر وفودا تمثل كلا من طرفي الحرب حركة حماس وإسرائيل، إضافة إلى قطر والولايات المتحدة اللتين تشاركان مع مصر في جهود الوساطة لوقف الحرب، التي اندلعت منذ السابع من أكتوبر العام الماضي.

واختتمت الجولة الأخيرة من المحادثات بين الوسطاء والحركة الفلسطينية في القاهرة، الأحد، في حين تبادلت إسرائيل وحماس اللوم علنا بشأن الفشل في التوصل إلى اتفاق.