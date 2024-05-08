وقال المستشفى المعمداني "سقط سبعة ضحايا وعدد من الجرحى جراء استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي شقة في بناية سكنية لعائلة اللوح في حي الزيتون شرقي مدينة غزة"، مشيرا إلى أن القتلى السبعة هم رجل وزوجته وأبناؤهما الخمسة.

ولا يزال الوضع الإنساني في غزة سيئا في ظل الدمار بعد أكثر من ستة أشهر من العمليات الإسرائيلية ضد حماس.

وأفاد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية الأسبوع الماضي بأن جميع سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة يواجهون انعدام الأمن الغذائي.

قتيلان في رفح

قتل مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي على جنوب رفح.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية قولها إن قوات إسرائيلية استهدفت دراجة نارية قرب بوابة صلاح الدين جنوب رفح، ما أدى لمقتل مواطنين وإصابة آخرين.

ويأتي هذا القصف بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نشر دبابات في رفح وسيطر على المعبر الحدودي مع مصر ما أدى الى توقف وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.