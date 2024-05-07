واعتبرت الولايات المتحدة الثلاثاء أن إغلاق إسرائيل لمعبري رفح و كرم أبو سالم الأساسيين لدخول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة هو أمر "غير مقبول".

وقالت باسم البيت الأبيض "يجب على المعبرين اللذين تمّ إغلاقهما أن يفتحا، من غير المقبول أن يتم إغلاقهما"، مشيرة الى أنه من المتوقع أن يعاد فتح كرم أبو سالم الأربعاء.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلنت إسرائيل أن جيشها سيطر على معبر رفح الحدودي مع مصر.

وكانت قد أغلقت معبر كرم أبو سالم بينها وبين القطاع المحاصر بعد إعلان حماس إطلاق صواريخ على موقع عسكري قربه الأحد، ما أدى لمقتل أربعة جنود.